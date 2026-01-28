Legende: Muss sich einen neuen Klub suchen Raheem Sterling. IMAGO/PRiME Media Images

Premier League: Chelsea trennt sich von Sterling

Der frühere englische Nationalspieler Raheem Sterling verlässt Chelsea per sofort. Wie der Klub mitteilte, habe man sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. In der vergangenen Spielzeit war er an Liga-Konkurrent Arsenal verliehen. Nach seiner Rückkehr zu Chelsea absolvierte der 31-Jährige kein Spiel mehr und trainierte zuletzt nicht mehr mit der Profi-Mannschaft. Wo Sterling künftig spielen wird, ist offen.

Premier League: Aston Villa lange ohne Tielemans

Aston Villa muss acht bis zehn Wochen auf den belgischen Mittelfeldspieler Youri Tielemans verzichten, wie Trainer Unai Emery am Mittwoch mitteilte. Der 28-jährige Belgier hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Newcastle verletzt. Durch den 2:0-Sieg rückte Villa auf den dritten Platz vor und liegt nun vier Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Die nächsten Spiele müssen die Engländer ohne Tielemans bestreiten.

Resultate