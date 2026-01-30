Legende: Hat einen neuen Klub gefunden Filip Stojilkovic. IMAGO / NurPhoto

Serie A: Stojilkovic wird Teamkollege von Aebischer

Filip Stojilkovic setzt seine Karriere in der Serie A fort. Der Zürcher wechselt zu Pisa, wo er Teamkollege von Michel Aebischer wird. Der ehemalige U21-Nationalspieler stand zuletzt bei Cracovia in der polnischen Liga unter Vertrag. In 18 Spielen erzielte er für den Tabellen-Vierten 7 Tore und 3 Assists. Pisa kann einen treffsicheren Stürmer brauchen. Der Aufsteiger ziert das Schlusslicht der Serie A und hat nur 18 Treffer auf dem Konto und erst ein Sieg in 22 Partien eingefahren.

Bundesliga: Goretzkas Zeit bei den Bayern bald zu Ende

Den 2:1-Sieg bei Eindhoven am Mittwoch verfolgte Leon Goretzka von der Bank aus. Zwei Tage später steht fest: Die Wege des Mittelfeldspielers und Bayern München trennen sich Ende Saison. «Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München vorbei sein», sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag, «er wird einen anderen Weg einschlagen.»

Bundesliga: Riera übernimmt in Frankfurt

Der neue Trainer beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, dem Team des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda, heisst Albert Riera. Der Spanier tritt die Nachfolge des Mitte Monat freigestellten Dino Toppmöller an und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Premier League: Lange Pause für Grealish

Everton-Linksaussen Jack Grealish fällt aufgrund eines Fussbruchs voraussichtlich für den Rest der Saison aus und könnte somit die WM in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Dem englischen Nationalspieler, der von Manchester City an die «Toffees» verliehen ist, droht eine Operation.

Resultate