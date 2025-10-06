Legende: Muss verletzt aussetzen Ermedin Demirovic. IMAGO / Sven Simon

Bundesliga: Stuttgart wohl länger ohne Demirovic

Der VfB Stuttgart muss voraussichtlich für längere Zeit auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Beim 27-Jährigen wurde eine beginnende Fraktur der Fusswurzel diagnostiziert, wie der Bundesligist einen Tag nach seinem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim mitteilte. Demirovic könne bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nähere Details nannte der VfB nicht. Der bosnische Nationalstürmer dürfte den Schwaben aber mehrere Wochen fehlen.

2. Bundesliga: Anfang übernimmt in Düsseldorf

Der Schweizer Internationale Cedric Itten bekommt bei Fortuna Düsseldorf einen neuen Trainer. Markus Anfang ist der Nachfolger des am Montag freigestellten Daniel Thioune. Der 51-jährige Thioune war seit Februar 2022 Cheftrainer des Vereins aus der 2. Bundesliga. In der aktuellen Rangliste liegt die Fortuna lediglich auf Platz 13. Der letzte Arbeitgeber des gleichaltrigen Anfang, der schon als Spieler in Düsseldorf tätig war, war der 1. FC Kaiserslautern. Itten hatte in diesem Sommer von den Young Boys nach Düsseldorf gewechselt.

