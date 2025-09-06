Legende: Wird aus dem Verkehr gezogen Luis Suarez (2.v.l.). AP Photo/Lindsey Wasson

Leagues Cup: Suarez muss zuschauen

Luis Suarez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele gesperrt worden. Darüber berichteten US-Medien übereinstimmend. Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt. Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier war in die Tumulte involviert.