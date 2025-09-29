Legende: Spielresultat wird umgewandelt Südafrikas Oswin Appollis mit Lehlohonolo Matsau von Lesotho. Reuters/Siphiwe Sibeko

Südafrika kassiert Forfait-Niederlage

Die Fifa hat Südafrikas 2:0-Sieg über Lesotho in der WM-Qualifikation im März in eine 0:3-Forfait-Niederlage umgewandelt, weil der WM-Gastgeber von 2010 den gelb-gesperrten Teboho Mokoena eingesetzt hatte. Südafrika fällt in der Tabelle der Gruppe C deshalb hinter den neuen Leader Benin zurück. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

LaLiga: Valencia – Oviedo wegen Unwetterwarnung verschoben

Das Spiel der spanischen Liga zwischen Valencia und Oviedo vom Montagabend wird wegen einer Unwetterwarnung verschoben. Dies gibt der spanische Verband (RFEF) bekannt. In der Region Valencia herrscht nach starken Regenfällen seit Sonntag die Alarmstufe Rot. Das Spiel soll nun am Dienstag nachgeholt werden, «falls die Wetterbedingungen es erlauben», so die RFEF.