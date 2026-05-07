Legende: Verabschiedet sich Ende Saison aus dem Profi-Fussball Niklas Süle. Imago/IPA Photo

Bundesliga: Verletzter Süle hört bald auf

Der frühere deutsche Internationale Niklas Süle beendet nach der laufenden Saison seine Aktivkarriere. Dies kündigte der Verteidiger von Borussia Dortmund im Podcast Spielmacher an. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft Ende Juni aus. Der aktuell verletzt ausfallende Innenverteidiger hat bislang 299 Partien in der Bundesliga bestritten und 49 Länderspiele absolviert. Ab der Saison 2017/18 wurde er mit Bayern München fünfmal deutscher Meister und zweimal Cupsieger, 2020 gewann er die Champions League. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB.

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