Legende: Hat ein neues Ziel im Blick Pia Sundhage. KEYSTONE/Andreas Becker

Allgemein: Haiti stellt Sundhage vor

Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam. Die Verkündung der neuen Aufgabe erfolgte am Freitag. Sie erfolgte auch drei Monate nach dem offizialisierten Entscheid der Verantwortlichen im Schweizerischen Fussballverband, den Vertrag mit der erfahrenen Nordländerin nicht zu verlängern. In Haiti erhofft man sich von Sundhage «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der Fifa-Weltrangliste derzeit auf Platz 50.

