Legende: Hat ein neues Ziel im Blick Pia Sundhage. KEYSTONE/Andreas Becker

Allgemein: Haiti stellt Sundhage vor

Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam. Die Verkündung der neuen Aufgabe erfolgte am Freitag. Sie erfolgte auch drei Monate nach dem offizialisierten Entscheid der Verantwortlichen im Schweizerischen Fussballverband, den Vertrag mit der erfahrenen Nordländerin nicht zu verlängern. In Haiti erhofft man sich von Sundhage «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der Fifa-Weltrangliste derzeit auf Platz 50.

Premier League: Tudor wird Interims-Trainer

Die Verantwortlichen der Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank vorerst interimsmässig: Igor Tudor steht bis Ende Saison in der Verantwortung. Der Kroate soll die «Spurs» in einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham nimmt derzeit in der Premier League nur Rang 16 ein. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt 5 Punkte.

Resultate