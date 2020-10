Legende: Muss pausieren Cristiano Ronaldo. imago images

Ronaldo gegen Schweden nicht dabei

Der fünfmalige Weltfussballer Cristiano Ronaldo ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der portugiesische Verband bekannt. Die Tests wurden im Vorfeld des Nations-League-Spiels gegen Schweden am Mittwoch vorgenommen. Der Torjäger von Juventus Turin kann damit gegen die Skandinavier nicht mitwirken. Am vergangenen Sonntag stand Ronaldo noch in der Anfangsformation des Europameisters beim torlosen Remis gegen Weltmeister Frankreich.

EM 2021: Verschiedene EM-Planungen beinhalten auch Geister-Turnier

Bei den Vorbereitungen auf die EM im Sommer 2021 spielt die Uefa nach Angaben von Verbandschef Aleksander Ceferin auch Szenarien ohne Zuschauer durch. «Wir haben Überlegungen, wie wir es mit Fans machen, ohne Fans, mit 30, 50, 70 Prozent», sagte der Slowene der ARD am Dienstag. Das wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschobene Turnier soll demnach weiterhin in 12 Ländern stattfinden, trotz aktuell hoher Infektionszahlen in manchen Gegenden.

Belgiens De Bruyne vorzeitig abgereist

Mittelfeld-Regisseur Kevin De Bruyne ist vorzeitig aus dem Lager der belgischen Nationalmannschaft abgereist. Wie der belgische Verband verkündete, ist der 29-Jährige bereits zu seinem Verein Manchester City zurückgekehrt. «Er wäre für das Spiel gegen Island nicht fit», hiess es in der Mitteilung vor der Partie in der Nations League am Mittwoch in Reykjavik. De Bruyne war bei der 1:2-Niederlage Belgiens am Sonntag in England nach 73 Minuten ausgewechselt worden. Nationaltrainer Roberto Martinez hatte dies als Vorsichtsmassnahme bezeichnet.

2 Corona-Fälle bei Peru

2 Spieler der peruanischen Nationalmannschaft sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der nationale Verband FPF mitteilte, können die Spieler Raul Ruidiaz und Alex Valera nicht am WM-Qualifikationsspiel in Lima gegen Brasilien in der Nacht zum Mittwoch teilnehmen. Ruidiaz und Valera hätten jedoch «keine ernsthaften Symptome entwickelt», hiess es von Verbandsseite.