Legende: Neuer Coach von Union Berlin Bo Svensson. imago images/Sven Simon

Bundesliga: Union hat Wunschtrainer

Bo Svensson wird neuer Trainer bei Union Berlin. Der 44-jährige Däne folgt auf den kurz vor Saisonende freigestellten Nenad Bjelica, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Seit der Sicherung des Klassenerhalts in letzter Minute galt Svensson als Wunschkandidat der Berliner. Svensson hatte von 2021 bis 2023 Mainz gecoacht.

Premier League: Lopetegui folgt bei West Ham auf Moyes

Julen Lopetegui ist neuerTrainer von West Ham United. Der Klub aus London stellte den Spanier als Nachfolger von David Moyes vor, der mit den «Hammers» 2023 die Conference League gewonnen hatte. Als Tabellen-Neunter in der Premier League verpasste West Ham in dieser Saison einen Europacup-Platz. Der 57-Jährige hatte in England zuletzt als Trainer von Liga-Rivale Wolverhampton Wanderers gearbeitet.

Serie A: Motta verlässt Bologna

Der Weg für Trainer Thiago Motta zu Juventus Turin ist frei: Bologna bestätigte einen Spieltag vor dem Meisterschaftsende die Trennung vom 41-Jährigen. Mottas Vertrag beim Überraschungsdritten der Serie A mit den Schweizern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye wäre ohnehin am Saisonende ausgelaufen.