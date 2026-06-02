 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Internationale Fussball-News Tedesco neuer Bologna-Coach

02.06.2026, 13:10

Teilen
Mann in weissem Polohemd bei einer Pressekonferenz mit Mikrofonen.
Legende: Erste Trainerstation in Italien Domenico Tedesco (hier noch als Coach von Fenerbahce). Imago/Anadolu

Serie A: Tedesco übernimmt Bologna

Der frühere belgische Nationalcoach Domenico Tedesco ist neuer Trainer beim Serie-A-Klub Bologna. Der 40-jährige Deutsch-Italiener wird beim Liga-8. der abgelaufenen Saison Nachfolger von Vincenzo Italiano und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Bei Bologna spielten mit Remo Freuler und Simon Sohm zuletzt zwei Schweizer. Freuler liebäugelt gemäss Medienberichten nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni aber mit einem Wechsel, Sohm war in der 2. Saisonhälfte von Fiorentina an Bologna ausgeliehen (mit Kaufoption).

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)