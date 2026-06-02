Legende: Erste Trainerstation in Italien Domenico Tedesco (hier noch als Coach von Fenerbahce). Imago/Anadolu

Serie A: Tedesco übernimmt Bologna

Der frühere belgische Nationalcoach Domenico Tedesco ist neuer Trainer beim Serie-A-Klub Bologna. Der 40-jährige Deutsch-Italiener wird beim Liga-8. der abgelaufenen Saison Nachfolger von Vincenzo Italiano und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Bei Bologna spielten mit Remo Freuler und Simon Sohm zuletzt zwei Schweizer. Freuler liebäugelt gemäss Medienberichten nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni aber mit einem Wechsel, Sohm war in der 2. Saisonhälfte von Fiorentina an Bologna ausgeliehen (mit Kaufoption).

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