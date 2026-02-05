 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Ter Stegen bangt um WM-Teilnahme

05.02.2026, 11:17

Legende: Die WM rückt in weite Ferne für Marc-André ter Stegen. IMAGO / Sven Simon

LaLiga: Ter Stegen fällt monatelang aus

Der deutsche Goalie Marc-André ter Stegen droht die WM im Sommer zu verpassen. Der in Spanien tätige 33-Jährige zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und muss am Freitag operiert werden. Deshalb falle er «mehrere Monate» aus, wie ter Stegen auf Instagram mitteilte. «Ich bin ein positiver Mensch. Ich hatte schon immer diese Einstellung und habe sie bei jeder Herausforderung, der ich mich stellen musste, beibehalten, aber diese Herausforderung ist besonders schwer für mich.»

