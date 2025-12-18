Legende: Hat seinen Vertrag aufgelöst Thiago Silva. imago images/justpictures.ch

Brasilien: Thiago Silva löst Vertrag auf

Der frühere brasilianische Nationalspieler Thiago Silva hat seinen Vertrag beim Traditionsklub Fluminense vorzeitig beendet. Das gab der Verein aus Rio de Janeiro am Mittwoch bekannt. Der 41-Jährige war erst im Juli 2024 zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt und hatte ursprünglich einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Nach Angaben brasilianischer Medien strebt der ehemalige Abwehrchef nun eine Rückkehr nach Europa an.

Schottland: Celtic-Präsident tritt ab

Der Vorsitzende des kriselnden Traditionsklubs Celtic Glasgow hat nach massiven Anfeindungen seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. «Ich gebe das mit grosser Traurigkeit bekannt», wurde Peter Lawwell auf der Homepage der Schotten zitiert, aber «Beleidigungen und Drohungen aus einigen Kreisen haben zugenommen und sind nun unerträglich geworden». Die Drohungen hätten «meine Familie erschreckt und beunruhigt. An diesem Punkt meines Lebens brauche ich das nicht», sagte der 66-Jährige. Lawwell war von 2003 bis 2021 Geschäftsführer der «Hoops», 2023 kehrte er als Vorsitzender zurück.