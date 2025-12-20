Portugal: Silva wieder für Porto

Jetzt ist es fix: Thiago Silva spielt ab 2026 wieder in Europa. Der 41-jährige Brasilianer läuft nach einem Abstecher in seine Heimat zu Fluminense im neuen Jahr für Porto auf – wieder für Porto. Der 30-malige portugiesische Meister war vor fast 21 Jahren Silvas erste Station in Europa. Nur ein halbes Jahr verbrachte der Innenverteidiger bei Porto, dann wechselte er zu Dynamo Moskau. Später spielte der 113-fache Nationalspieler etwa für die AC Milan, PSG und Chelsea – mit den «Blues» wurde Silva 2021 Champions-League-Sieger. Silva unterschrieb bei Porto einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.