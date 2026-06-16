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Internationale Fussball-News Toppmöller heuert in Lens an

16.06.2026, 09:59

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Person in schwarzer Jacke mit verschränkten Armen in einem Stadion.
Legende: Wird Trainer bei Lens Dino Toppmöller. KEYSTONE/DPA/Marc Schüler

Ligue 1: Toppmöller neuer Lens-Trainer

Dino Toppmöller hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte. Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen.

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