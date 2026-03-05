Legende: Im Tiefflug Archie Gray und Tottenham Hotspur. imago images/Every Second Media

Premier League: Tottenham verliert erneut

Für den Europa-League-Sieger Tottenham wird die Lage in der Premier League immer unangenehmer. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace beträgt die Reserve auf die Abstiegsränge nur noch 1 Punkt. Ein Platzverweis gegen den Niederländer Micky van de Ven in der 38. Minute leitete die 5. Niederlage in Folge von Tottenham ein. In Überzahl machte Crystal Palace noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 3:1. Der Senegalese Ismaila Sarr war zweimal erfolgreich. Der Mitte Februar vollzogene Trainerwechsel – von Thomas Frank zu Igor Tudor – hatte bisher nicht die erhoffte Wirkung. Unter Tudor verloren die Spurs alle 3 Partien.

Resultate

Marokko: Regragui nicht mehr Nationaltrainer

Drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Nationalcoach von Marokko zurückgetreten. Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team in den Halbfinal geführt. Anfang Jahr verpasste Regragui mit seinem Team im eigenen Land den erwarteten Sieg beim Afrika-Cup durch eine spektakuläre Finalniederlage gegen Senegal. Bereits nach dem Turnier hatte er über einen möglichen Rücktritt gesprochen.