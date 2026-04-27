Legende: Ahnt da wohl schon das Schlimmste Xavi Simons. IMAGO / Offside Sports Photography

Simons fällt lange aus

Die niederländische Nationalmannschaft muss bei der WM im Sommer auf Xavi Simons verzichten. Der Offensivspieler von den Tottenham Hotspur hat sich am Wochenende eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Das teilte der 23-Jährige selbst mit. «Sie sagen, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich so an», schrieb der Mittelfeldspieler auf Instagram. Medienberichten zufolge soll er sich das Kreuzband gerissen haben.

Mbappé fehlt Real Madrid

Kylian Mbappé hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie Real Madrid am Montag bestätigte. Er gab jedoch nicht an, wie lange der Spieler ausfallen wird. Die WM soll jedoch nicht in Gefahr sein. Der Captain der französischen Nationalmannschaft, der am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.

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