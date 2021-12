Legende: Unfreiwilliger Abgang Luca Gotti hat bei Udinese nicht länger das Sagen. imago images

Italien: Udinese-Coach Gotti muss das Feld räumen

Der Serie-A-Klub Udinese hat per sofort Luca Gotti entlassen. Der 54-Jährige stand seit 2019 an der Seitenlinie der Norditaliener. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Verantwortlichen zogen damit die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt der Mannschaft, die auf den 14. Platz der Tabelle gerutscht ist. Gotti ist der fünfte Trainer in Italiens Spitzenliga, der seit Saisonbeginn seinen Job verloren hat.