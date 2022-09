Legende: Zusammenstösse im Stade Vélodrome Bei Marseille-Frankfurt kam es zu unschönen Szenen. Imago/Zuma Wire

Champions League: Ermittlungen nach OM – SGE

Die Uefa hat nach den Vorfällen beim CL-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille Ermittlungen aufgenommen. Das Disziplinarkomitee des Verbandes wirft den Fans beider Seiten das Werfen von Gegenständen und das Abbrennen von Pyrotechnik vor. Ausserdem ermittelt die Uefa, weil deutsche Zuschauer den Hitler-Gruss gezeigt hatten. Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen 17 Polizisten und zwei Fans verletzt, einer davon schwer, nachdem er mit einem Feuerwerkskörper beschossen worden war.

USA: Shaqiri trifft bei Niederlage doppelt

Nach dem 3:1-Erfolg am Wochenende gegen Inter Miami hat Chicago Fire in der MLS wieder eine Niederlage einstecken müssen. 2:3 verlor das Team mit Xherdan Shaqiri auswärts in Montreal, trotz zwei Penalty-Treffern des Schweizers schaute am Ende nichts Zählbares heraus. Shaqiri, der bereits am Wochenende getroffen hatte, steht nun bei 7 Saisontoren. Die Chancen Chicagos, sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren, sind gering.

Europa League: Termin für Arsenal – PSV gefunden

Das Europa-League-Spiel zwischen Arsenal und PSV Eindhoven wird am 20. Oktober in London nachgeholt. Die für diesen Donnerstag angesetzte Begegnung war wegen der Vorbereitungen auf das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. verschoben worden. Damit treffen die beiden Teams zweimal in Folge aufeinander: Am 27. Oktober empfängt der PSV die «Gunners» in Eindhoven.