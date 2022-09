Deutschland: Union Berlin setzt weiter auf Fischer

Urs Fischer bleibt über die laufende Saison hinaus Trainer von Union Berlin. Der aktuelle Leader der Bundesliga hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem 56-jährigen Zürcher verlängert. Über die genaue Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Köpenicker keine Angaben. Fischer hatte das Traineramt bei Union Berlin im Sommer 2018 übernommen und die Mannschaft auf sofortigem Weg zum ersten Mal in die Bundesliga und in den vergangenen zwei Saisons in den Europacup geführt.

Deutschland: Ausgemusterter Kruse verletzt sich

Der bei Wolfsburg ausgemusterte Max Kruse fällt mehrere Wochen aus. Der 34-jährige Stürmer erlitt im Training eine «schwerer wiegende Muskelverletzung», wie eine Sprecherin des Klubs gegenüber der DPA sagte. Trainer Niko Kovac hatte Kruse suspendiert und öffentlich erklärt, dass dieser kein Spiel mehr für Wolfsburg bestreiten werde. Kruses Vertrag beim VfL läuft noch bis Ende Juni 2023.

Italien: Erster Serie-A-Match mit Schiedsrichterin

Am Sonntag wird zum ersten Mal in der Geschichte der höchsten italienischen Fussball-Liga ein Spiel von einer Frau geleitet. Die 32-jährige Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi pfeift die Serie-A-Partie zwischen Sassuolo und Salernitana.