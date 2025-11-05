Legende: Kein zweites Duell mit Akanji & Co. Viktor Gyökeres fehlt verletzt. IMAGO / TT

Schweden ohne Gyökeres

Schweden muss im Endspurt der WM-Qualifikation ohne Stürmer Viktor Gyökeres auskommen. Der Arsenal-Akteur fehlt im Aufgebot wegen einer muskulären Verletzung, die er sich beim 2:0-Sieg gegen Burnley am vergangenen Samstag zuzog. Sein Sturmpartner Alexander Isak wurde nominiert, obwohl er wegen einer Leistenverletzung die letzten vier Spiele von Liverpool verpasst hatte. Schweden ist der nächste Gegner der Schweiz in der WM-Qualifikation am 15. November. Die noch immer sieglosen Skandinavier werden neu von Graham Potter trainiert.