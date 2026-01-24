Legende: Kann seinem Team bei West Ham nicht helfen Granit Xhaka. Imago/Shutterstock

Premier League: Xhaka fehlt Sunderland

Sunderland hat am Samstag im Rahmen der 23. Premier-League-Runde beim Auswärtsspiel gegen West Ham United ohne Granit Xhaka auskommen müssen. Der Captain der «Black Cats» erlitt vor Wochenfrist beim Sieg über Crystal Palace eine Verletzung am Knöchel. Xhaka unterziehe sich nun einer Rehabilitation, teilte Sunderland mit. Ohne den Schweizer setzte es dann wenige Stunden später prompt eine 1:3-Niederlage beim Abstiegskandidaten ab. Ganz ohne Einfluss blieb Xhaka dennoch nicht: Hinter der Auswechselbank lieferte er sich ein Wortgefecht mit West-Ham-Fans. Die Partie musste gar kurz vom Unparteiischen unterbrochen werden.

