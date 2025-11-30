Legende: Fällt mehrere Monate aus Aitana Bonmati Imago/Foto2Press

Spanien: Lange Pause für die Weltfussballerin

Schwerer Rückschlag für den FC Barcelona und das spanische Nationalteam: Weltfussballerin Aitana Bonmati hat sich im Training mit Spanien zwischen den beiden Nations-League-Finalspielen gegen Deutschland am Sonntag einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen. Die dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin fällt damit lange aus. Laut katalanischen Medien beträgt die Ausfallzeit mindestens 2 Monate, bei einer notwendigen Operation könnte sich die Pause auf über 3 Monate verlängern.

LaLiga: Levante entlässt Trainer Calero

UD Levante hat nach nur neun Punkten aus 14 Spielen seinen Trainer Julian Calero freigestellt. Die Entlassung des 55-Jährigen, mit dem der Verein in der Vorsaison aufgestiegen war, gab der Vorletzte am Sonntag bekannt. Nach dem 0:2 gegen Athletic Bilbao, der vierten Niederlage in Serie, reagierten die Verantwortlichen auf die sportliche Talfahrt. Caleros Aus war die zweite Trainerentlassung der laufenden Spielzeit in LaLiga. Veljko Paunovic von Real Oviedo war bereits Anfang Oktober entlassen worden.

