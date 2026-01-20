Legende: Auf Wiedersehen, Barcelona Goalie Marc-André ter Stegen verlässt die Katalanen auf Leihbasis. IMAGO/NurPhoto

LaLiga: Ter Stegen verlässt Barcelona

Marc-André ter Stegen kehrt dem FC Barcelona vorübergehend den Rücken. Der deutsche Goalie wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum Ligakonkurrenten FC Girona. Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs. Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können.

