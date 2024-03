Legende: Wurde angeklagt Sam Kerr. imago images/Bildbyran

England: Kerr angeklagt

Australiens Star-Fussballerin Sam Kerr hat in Grossbritannien Ärger mit der Justiz. Laut Angaben der Londoner Polizei vom Montag ist die Stürmerin wegen eines «schwerwiegenden rassistischen Vergehens» in Verbindung mit einem Polizeibeamten angeklagt worden. Bereits zuvor hatte Australiens Fussball-Verband Ermittlungen gegen Kerr ohne Nennung weiterer Einzelheiten bestätigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll sich der Vorfall Ende Januar ereignet haben. Demnach habe sich der Streit zwischen Kerr und dem Beamten an der Reaktion des Polizisten auf ihre Beschwerde über eine vermeintlich überhöhte Taxigebühr entzündet.

Bundesliga: Ehre für Xhaka und Vargas

Gleich 2 Schweizer sind vom Fachmagazin kicker in die Elf des 24. Spieltags gewählt worden. Granit Xhaka gelang das Kunststück schon zum 4. Mal in dieser Saison. Der Nati-Captain führte Leader Leverkusen zum 2:0 über den 1. FC Köln. Die «Werkself» liegt bereits 10 Punkte vor Bayern München. Ebenfalls in der Elf der Runde steht Ruben Vargas. Für den Mittelfeldspieler, der beim 6:0 Augsburgs über Darmstadt je ein Tor und Assist beisteuerte, ist es in dieser Saison eine Premiere.

