Legende: Ekstase pur Werder Bremen ist wieder im Oberhaus angekommen. Imago Images/Nordphoto

Deutschland: Werder wieder erstklassig

Nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist Werder Bremen wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Die Hanseaten besiegten im Weserstadion Jahn Regensburg mit 2:0 und behaupteten damit den direkten Aufstiegsplatz gegen die Verfolger Hamburger SV und Darmstadt 98. Der HSV sicherte sich dank einem 3:2 gegen Hansa Rostock Platz 3 und spielt damit in der Relegation gegen Hertha Berlin.

Audio Platzsturm in Bremen: Fans feiern Wiederaufstieg (ARD: Felix Gerhardt) 01:35 min abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Deutschland: Neuer Trainer für Wolfsburg

Florian Kohfeldt ist nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg. Der Bundesligist reagierte am Sonntag auf eine sportlich verkorkste Saison – Wolfsburg beendete die Spielzeit auf Platz 12 – und stellte den 39-Jährigen gut 7 Monate nach seiner Verpflichtung frei. Kohfeldt hatte den Trainerposten in Wolfsburg im Oktober 2021 vom glücklosen Mark van Bommel übernommen und bei den Wölfen einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Der VfL war zu dem Zeitpunkt in der Liga auf Rang 9 klassiert und spielte in der Gruppenphase der Champions League.