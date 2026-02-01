Legende: War erst seit Juli als Werder-Coach tätig Horst Steffen. Imago/Nordphoto

Bundesliga: Werder zieht die Reissleine

Werder Bremen mit dem Schweizer Isaac Schmidt hat sich von Trainer Horst Steffen getrennt. Das gab der taumelnde Traditionsklub am Sonntag im Anschluss an eine Krisensitzung bekannt. Die Hanseaten warten nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag seit mittlerweile 10 Spielen auf einen Sieg und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, zunächst werden die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Gross die Mannschaft interimistisch übernehmen.

