Legende: Verlässt die Bundesliga Timo Werner. IMAGO / motivio

Bundesliga: Werner zu San José

Timo Werner kehrt der Bundesliga wohl endgültig den Rücken und misst sich bei der Torejagd künftig mit Lionel Messi und Thomas Müller. Der Angreifer verlässt RB Leipzig ein halbes Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit und schliesst sich den San José Earthquakes aus der MLS an. Den erwarteten Transfer verkündeten die Sachsen am Donnerstag. Werner, mit 113 Toren in 216 Pflichtspielen Leipzigs Rekordschütze, hatte bei RB keine sportliche Perspektive mehr. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der 29-Jährige für Leipzig lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Ein Tor gelang ihm nicht.

