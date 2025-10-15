Legende: Ist seinen Job los Ivan Hasek. Imago/CTK

Tschechiens Trainer Hasek entlassen

Nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Verband Konsequenzen: Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen. Der 62-jährige Hasek hatte das Team seit Januar 2024 geführt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. Der Ablauf erinnert an die Vorkommnisse 1990 in Österreich. Damals verlor die ÖFB-Auswahl auf den Färöern 0:1 (statt des angekündigten 10:0-Sieges). Trainer Josef Hickersberger musste gehen.

