Internationale Fussball-News Wie einst Österreich: Tschechien-Coach nach Färöer-Blamage weg

15.10.2025, 14:13

Ivan Hasek.
Legende: Ist seinen Job los Ivan Hasek. Imago/CTK

Tschechiens Trainer Hasek entlassen

Nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Verband Konsequenzen: Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen. Der 62-jährige Hasek hatte das Team seit Januar 2024 geführt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. Der Ablauf erinnert an die Vorkommnisse 1990 in Österreich. Damals verlor die ÖFB-Auswahl auf den Färöern 0:1 (statt des angekündigten 10:0-Sieges). Trainer Josef Hickersberger musste gehen.

Resultate


