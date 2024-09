Legende: Läuft ab sofort in der Türkei auf Victor Osimhen. Getty Images/Alessandro Sabattini

Serie A: Osimhen leihweise von Napoli zu Galatasaray

Der Nigerianer Victor Osimhen stürmt ab sofort auf Leihbasis für Galatasaray Istanbul. Gemäss dem türkischen Traditionsklub, der in der Champions-League-Qualifikation an YB scheiterte, ist der Wechsel des 25-Jährigen von Napoli an den Bosporus perfekt. Um Osimhen hatte es in Neapel in den vergangenen Tagen und Wochen viel Wirbel gegeben. Nachdem sich mehrere Transfermöglichkeiten, unter anderem mit dem FC Chelsea, zerschlagen hatten, stand der Stürmer zuletzt nicht einmal mehr im Kader der von Antonio Conte trainierten Mannschaft.