Legende: Verletzte sich am Oberschenkel Lamine Yamal (M.). IMAGO / Pressinphoto

LaLiga: Yamal muss kürzertreten

Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Donnerstag mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen. Für die WM im Juni und Juli sollte der 18-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen. Yamal zog sich die Verletzung am Mittwochabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden.

LaLiga: Auch Real vermeldet Ausfälle

Bei Barças Erzrivale, Real Madrid, kommt es ebenfalls zu verletzungsbedingten Absenzen. Mittelfeldspieler Arda Güler und Verteidiger Eder Militao werden für den Rest der laufenden Meisterschaft nicht mehr mittun können. Güler zog sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel des rechten Beins zu, Militao die gleiche Blessur am linken Bein. Beide sollten für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wieder fit sein.

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