Westeuropa: Sturm sorgt für Spielabsagen

Wegen des herannahenden Sturmtiefs «Sabine» bzw. «Ciara» sind im europäischen Fussball zahlreiche Spiele präventiv abgesagt worden. Betroffen waren etwa die Ligen in Deutschland, England und den Benelux-Ländern. Abgesagt wurden unter anderem das rheinische Derby in der Bundesliga zwischen Mönchengladbach und Köln, die Premier-League-Partie Manchester City-West Ham sowie sämtliche für Sonntag geplanten Spiele in den Topligen Belgiens und den Niederlanden. Auch die Partie in der englischen Women's Super League zwischen Arsenal mit der Schweizer Nationalspielerin Lia Wälti und Tottenham wurde verschoben.

Nicht stattfinden konnte zudem der zweite Einzelwettkampf beim Skisprung-Weltcup in Willingen (GER).