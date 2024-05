Legende: Entscheidet die Partie gegen Antwerpen zugunsten Genks Andi Zeqiri. Imago Images/Isosport

Verletzung bei Zeqiri

Beim 1:0-Sieg Genks über Royal Antwerpen hat der Schweizer Angreifer Andi Zeqiri den entscheidenden Treffer erzielt. Der 24-jährige Waadtländer behielt in der 28. Minute nach einem schönen Pass in die Tiefe vor dem Goalie die Coolness und netzte zum 7. Mal in dieser Saison ein. Nach der Pause kehrte der Stürmer, der am Freitag von Nationaltrainer Murat Yakin ins 38-Mann-Kader fürs EM-Vorbereitungscamp der Schweiz aufgeboten worden war, aufgrund einer Blessur jedoch nicht aufs Spielfeld zurück. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht bekannt.

00:18 Video Archiv: Zeqiri trifft in der Conference League für Genk Aus Sport-Clip vom 22.09.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Premier League: Slot beerbt Klopp

Einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Jürgen Klopp hat Liverpool den Nachfolger des Deutschen offiziell vermeldet. Wie erwartet wechselt Arne Slot von Feyenoord Rotterdam zu den «Reds». Der 45-jährige Niederländer tritt das Amt per 1. Juni an. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Auch Feyenoord gab den Wechsel bekannt und sprach von einer nicht näher genannten Ablöse in Millionenhöhe. Slot hatte bereits selbst angekündigt, dass er ab kommender Saison neuer Liverpool-Trainer werde.