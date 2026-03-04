Legende: Konnte sich mit Gladbach nicht über eine neue Rolle einigen David Zibung. Imago Images/Eibner/Thomas Häsler

Bundesliga: Zibung verlässt Gladbach

David Zibung, seit dem Sommer 2024 Sportkoordinator Lizenz bei Borussia Mönchengladbach, wird den Bundesligisten im Sommer verlassen, wie der Klub mitteilte. Gemäss Sportchef Rouven Schröder stehe der Abgang des 42-Jährigen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung. Im Zuge der Neuaufteilung wurde Zibung ebenfalls eine Funktion angeboten. Der Luzerner sehe seine berufliche Zukunft jedoch weniger im administrativen, sondern mehr im sportlichen Bereich, liess sich Schröder im Communiqué zitieren. Zibung war zusammen mit Gerardo Seoane an den Niederrhein gestossen und war unter dem mittlerweile wieder bei YB tätigen Trainer auf dem Trainingsplatz präsenter gewesen.

Resultate