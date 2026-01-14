 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Zu den «Spurs»: Gallagher kehrt in die Premier League zurück

14.01.2026, 19:36

Fussballspieler in blauem Trikot schaut zum Himmel auf dem Spielfeld.
Legende: Kehrt auf die Insel zurück Conor Gallagher. IMAGO Images/ZUMA Press Wire

Premier League: Tottenham holt Gallagher

Conor Gallagher kehrt in die Premier League und nach London zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Tottenham Hotspur und spielt damit nach anderthalb Jahren in Spanien bei Atletico Madrid wieder in England. Gallagher bestritt von 2020 bis 2024 insgesamt 136 Spiele in der höchsten englischen Liga – die meisten davon für den FC Chelsea, bei dem der englische Nationalspieler vor seinem Wechsel nach Spanien unter Vertrag stand. Sein neuer Verein Tottenham liegt in der Premier League aktuell auf dem 14. Platz.

