Ciro Immobile.

Serie A: Immobile zu Bologna, Dzeko zu Fiorentina

Ciro Immobile kehrt nach einem Jahr bei Besiktas Istanbul in die Serie A zurück und schliesst sich Bologna an. Zwischen 2016 und 2024 erzielte er 207 Tore in 340 Spielen für Lazio Rom. Auch Edin Dzeko kehrt nach Italien zurück. Der 39-jährige Routinier wechselt von Fenerbahce Istanbul mit einem Einjahresvertrag zu Fiorentina. Dzeko spielte von 2015 bis 2023 in Italien für die AS Roma und Inter Mailand.

Major League Soccer: Messi stellt Rekord auf

Als erster Spieler in der MLS-Geschichte hat Lionel Messi in 4 aufeinanderfolgenden Partien mehr als ein Tor geschossen. Der argentinische Altstar erzielte beim 2:1 von Inter Miami gegen die New England Revolution beide Treffer der Gäste. Messi steht nun nach 15 Einsätzen in der Regular Season bei 14 Toren. Miami liegt in der Eastern Conference auf Rang 5.

Saudi Pro League: Hernandez zu Al-Hilal

Frankreichs Aussenverteidiger Théo Hernandez spielt zukünftig in Saudi-Arabien. Der 27-Jährige wechselt nach sechs Saisons bei der AC Milan zu Al-Hilal, wie der von Simone Inzaghi trainierte Klub aus Riad bekannt gibt.