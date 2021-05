Bochum und Fürth steigen auf – Kiel in der Relegation

Legende: Grosser Jubel bei den Spielern Bochum kehrt in die Bundesliga zurück. Keystone

Deutschland: Bochum nach 11 Jahren wieder in der Bundesliga

Nach 11 Jahren in der 2. Bundesliga steigt der VfL Bochum wieder ins deutsche Oberhaus auf. Die Bochumer siegten in der 34. und letzten Runde gegen Sandhausen mit 3:1 und schlossen die Meisterschaft auf Platz 1 ab. Zusammen mit Bochum schaffte die SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg. Den Fürthern, die 2012/13 ihre bislang einzige Bundesliga-Saison gespielt hatten, genügte ein 3:2-Erfolg gegen Düsseldorf zur Promotion. In die Relegation müssen die drittplatzierten Kieler. Sie treffen auf den Bundesliga-16. Köln (26. und 29. Mai).