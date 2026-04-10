Legende: War's das mit der Meisterschaft? Ein enttäuschter Kylian Mbappé. Imago/ZUMA Press

LaLiga: Real patzt zuhause gegen Girona

Für Real Madrid wird es eng im Meisterrennen. Gegen Girona sind die «Königlichen» zuhause nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zwar brachte Federico Valverde (51.) die Hausherren kurz nach der Pause standesgemäss und sehenswert in Führung, doch Gironas Thomas Lemar erzielte 11 Minuten später den Ausgleich und das damit verbundene Endergebnis. So hat Leader Barcelona nach dem neuerlichen Patzer seines Rivalen am Samstag die Chance, den Vorsprung auf 9 Punkte auszubauen – bei dann noch 7 verbleibenden Spieltagen.

2. Bundesliga: Itten trifft, verliert aber

Cedric Itten hat sein 12. Saisontor für Fortuna Düsseldorf erzielt, konnte die 1:2-Heimniederlage seines Teams gegen den Tabellennachbar Holstein Kiel aber nicht verhindern. Der Schweizer Mittelstürmer traf in der 71. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, bevor die Gäste nur sechs Minuten später den Siegtreffer markierten. Nach der 4. Niederlage in Folge wird es für Itten und die Fortuna im Abstiegskampf immer ungemütlicher.