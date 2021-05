Gegen den Aussenseiter aus der 2. Bundesliga liessen die Dortmunder ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland nie Zweifel aufkommen. Bereits nach 26 Minuten stand es dank Treffern von Giovanni Reyna (16./23.) und Marco Reus (26.) 3:0. Noch vor dem Seitenwechsel besiegelten Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (42.) den Finaleinzug gegen die überforderten Kieler endgültig.

Nach der Pause liess es das Team von Edin Terzic gemütlicher angehen und sparte Kräfte für den Endspurt in der Bundesliga. Einen faden Beigeschmack wird die wohl schwere Knieverletzung von Mateu Morey hinterlassen. Der spanische Aussenverteidiger blieb unglücklich im Rasen hängen und musste unter starken Schmerzen ausgewechselt werden.

Legende: Traf gegen Kiel doppelt Giovanni Reyna. imago images

Leipzig wartet

Der Final im Pokal, in dem der BVB die verkorkste Saison doch noch mit einem Titel beschliessen kann, steigt am 13. Mai in Berlin. Für RB Leipzig, das am Freitag Werder Bremen in der Verlängerung bezwungen hatte, wäre es der erste Titel in der jungen Klubgeschichte. Dortmund greift nach dem 5. Triumph im K.o.-Wettbewerb.