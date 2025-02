Legende: Auf Kante genäht Das Kader von Real-Trainer Carlo Ancelotti. IMAGO / ZUMA Press Wire

Bei der 0:1-Schmach am Samstag bei Espanyol zog sich Antonio Rüdiger eine Blessur am Oberschenkel zu. Der Innenverteidiger war bis dahin der Spieler mit den meisten Einsatzminuten bei Real Madrid. Er dürfte bis zu 3 Wochen rekonvaleszent sein.

Wenige Tage später vermelden die Madrilenen den nächsten Ausfall: David Alaba, der erst seit kurzem nach einer über einjährigen Verletzungspause (Kreuzbandriss) wieder dem Kader angehörte, muss erneut pausieren. Eine Adduktorenverletzung zwingt den Innenverteidiger zu einer knapp 3-wöchigen Pause.

Atletico und dann zweimal ManCity

Und weil auch Eder Militao seit November an einem (neuerlichen) Kreuzbandriss laboriert, kann Trainer Carlo Ancelotti auf einen einzigen gelernten Innenverteidiger setzen: Jesus Vallejo. Dieser geniesst mit 10 Einsatzminuten in dieser Saison aber kaum Vertrauen.

Der Zeitpunkt für die schwerwiegenden Absenzen ist ungünstig: Am Samstag steht in LaLiga das Derby gegen Atletico Madrid an, danach heisst der Gegner in den Champions-League-Playoffs zweimal innert einer Woche Manchester City.