Legende: Neu bei Manchester City engagiert Nico Gonzalez. IMAGO / NurPhoto

Das Winter-Transferfenster in Europas Topligen endete am Montagabend. Wir liefern die wichtigsten Wechsel im Überblick.

Auf den letzten Drücker verstärken sich Tottenham Hotspur und Manchester City.

ManUnited und Marcus Rashford gehen getrennte Wege. Der nicht mehr berücksichtigte Stürmer wird zu Aston Villa ausgeliehen.

Ebenfalls auf Leihbasis wechselt Alvaro Morata (von Milan zu Galatasaray).

Der ewige Bayern-Goalie Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag um eine Saison.

Hier erfahren Sie mehr zu personellen Mutationen mit Super-League-Bezug: So spielt Luzerns Abwehrspieler Luca Jaquez (21) neu für den VfB Stuttgart, und in der Schweizer Meisterschaft hat es noch einige Zuzüge bzw. Abgänge auf den letzten Drücker gegeben.

In der letzten Stunde vor dem Transferschluss haben sich Tottenham Hotspur und Manchester City noch je einen Spieler geangelt. Mathys Tel wechselt von Bayern München zu Tottenham. Der 19-jährige Franzose, der bei den Bayern wegen grosser Konkurrenz nur selten zum Einsatz kam, wechselte vorerst leihweise bis Ende Saison zu Tottenham. Tottenham, das den Wechsel verkündete, verfügt über eine Kaufoption für Tel.

Manchester City konnte im letzten Moment den FC Porto davon überzeugen, den 23-jährigen spanischen defensiven Mittelfeldspieler Nico Gonzalez ziehen zu lassen. Gonzalez unterzeichnete beim Klub des Schweizers Manuel Akanji einen Vertrag bis 2029. Die Transfersumme wird auf 60 Mio. Euro geschätzt. Manchester City hatte sich lange vergebens um einen Ersatz für Rodri bemüht, der auch die nächsten Monate verletzt fehlen wird.

Gemäss Transfermarkt haben die «Citizens» demnach alleine in diesem Winter 218 Mio. Euro in neue Spieler investiert.

Manchester United gibt Rashford ab

Eigengewächs Marcus Rashford wechselt von Manchester United auf Leihbasis zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Den zumindest vorläufigen Abschied gaben die «Red Devils» am späten Sonntagabend bekannt. Zu den Bedingungen des Leihgeschäfts machte Manchester keine Angaben. Rashford spielte in den Planungen von Trainer Ruben Amorim zuletzt keine Rolle mehr. Der Vertrag des Flügelstürmers in Manchester läuft noch bis 2028. Aston Villa holte zudem den Spanier Marco Asensio leihweise bis Saisonende von PSG.

Morata leihweise zu Galatasaray

Alvaro Morata verlässt die AC Milan und schliesst sich leihweise für ein Jahr Galatasaray Istanbul an. Der 32-jährige Stürmer kam erst im letzten Sommer nach dem EM-Titel mit Spanien von Atletico Madrid nach Mailand, erzielte in der Serie A aber nur 5 Treffer. Galatasaray besitzt eine Kaufoption. Milan verpflichtete als Ersatz Santiago Gimenez von Feyenoord Rotterdam. Der Mexikaner weilte beim Derby gegen Inter (1:1) im Stadion und unterschrieb am Montag einen Vertrag bis Sommer 2029.

Neuer verlängert

Manuel Neuer hängt bei Bayern München noch eine Saison an. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem Goalie um eine Saison bis 2026 verlängert. Der 38-Jährige hütet das Tor der Bayern seit 2011 und absolvierte 547 Pflichtspiele für den Klub.

