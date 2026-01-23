St. Pauli verpasst gegen den HSV zwar einen Sieg, ist aber nach dem 0:0 vorerst nicht mehr Letzter der Bundesliga.

Legende: Konnte keinen Treffer bejubeln Miro Muheim. imago images/Beautiful Sports

St. Pauli und Hamburg haben sich in einem schwachen 113. Stadtderby torlos voneinander getrennt. Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Bundesliga lieferten sich die beiden Teams am Millerntor ein mageres 0:0. Beide Mannschaften taten sich offensiv extrem schwer und konnten sich kaum Chancen erspielen.

St. Pauli kletterte durch das Remis und den ersten Punktgewinn im Jahr 2026 zumindest vorübergehend vom 18. auf den 16. Platz und steht nun bei 13 Zählern. Den ersehnten Befreiungsschlag verpassten die Kiez-Kicker aber.

Muheim spielt durch

Der HSV, bei dem Captain Miro Muheim wie gewohnt durchspielte, hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als der Stadtrivale und belegt den 13. Rang. Entscheidend absetzen konnten sich die Rothosen von St. Pauli in der Tabelle durch das Unentschieden indes nicht.

Vor der Partie hatten sich beide Fanlager mit jeweils einem Marsch zum Stadion eingestimmt. Dabei blieb es weitgehend ruhig. Die Polizei sicherte das als Risikospiel eingestufte Duell mit einem grossen Aufgebot ab.

Bundesliga