Dem Italiener wird beim Champions-League-Sieger eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt. Wo geht es nun weiter?

«Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt», schrieb Gianluigi Donnarumma in einem längeren Post am Dienstagabend auf Instagram.

Damit ist bloss 73 Tage nach dem gewonnenen Champions-League-Final der tiefe Fall von einem der weltbesten Torhüter Tatsache geworden:

Am Sonntag hatte PSG mit dem Transfer von Goalie Lucas Chevalier von Liga-Konkurrent Lille für Erstaunen gesorgt.

Am Dienstag, gut 24 Stunden vor dem Final im europäischen Supercup gegen Tottenham, verkündete PSG-Coach Luis Enrique, dass Donnarumma nicht im Kader figurieren werde – und dies so bleibe.

Dies sei seine «eigene Entscheidung», sagte der PSG-Trainer. Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen «der besten Torhüter der Welt».

Medienberichten zufolge soll «Gigio» von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Klub zu suchen. Als wahrscheinliches Ziel gilt die Premier League. Donnarummas Vertrag in Paris läuft noch 1 Jahr.