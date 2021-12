Die Diskussion um die Durchführung der (vielen) Spiele in der Premier League zwischen Weihnachten und Neujahr dauert an. Vor allem Chelseas Trainer Thomas Tuchel zeigt sich besorgt und verärgert.

Eigentlich hätte Chelseas Trainer Thomas Tuchel am Sonntag zufrieden sein können. Der personell geschwächte Champions-League-Sieger gewann auswärts gegen Aston Villa nach Rückstand noch 3:1. Doch zufrieden war Tuchel nicht. Mit der Leistung seiner Spieler zwar schon, aber nicht mit der Gesamtsituation in der Premier League.

«Wir kämpfen mit Verletzungen, wir kämpfen mit Corona. Wir spielen gegen Mannschaften, die aufgrund verlegter Partien viel Zeit hatten, sich auf diese Spiele vorzubereiten. Und wir spielen ein Spiel nach dem anderen», beklagte sich Tuchel.

Das 9. Spiel im Dezember

Gegen Aston Villa waren Torschütze Romelu Lukaku und Callum Hudson-Odoi erstmals nach ihrer Covid-Erkrankung wieder dabei. Andere Spieler wie Kai Havertz und Timo Werner fallen aus dem gleichen Grund weiterhin aus. Schon am Mittwoch muss Chelsea aber wieder antreten, im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion. Es wird das neunte Spiel seit Anfang Dezember sein für die Londoner.

In die gleiche Kerbe wie Tuchel schlug auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp vor Weihnachten. Fast jede Mannschaft habe schon Corona-Ausfälle und Covid-19-Erkrankungen zu verkraften gehabt, so der Deutsche. Die Situation sei nicht normal, sondern aussergewöhnlich. «Und auf dieser Grundlage flehe ich diejenigen mit Macht an, etwas zu verändern», sagte Klopp.

Zurück zu 5 Auswechslungen?

Erst am Montag vor Weihnachten hatten die Klubs der Premier League bei einem Krisentreffen die Lage besprochen. Im Raum stand eine Anpassung im Wettbewerbsreglement zurück zu fünf Auswechslungen. Der Vorschlag der Trainer hatte aber offensichtlich keine Chance. Deshalb attackierte Tuchel die Verantwortlichen der Liga: «Sie lassen uns die ganze Zeit spielen, auch wenn wir Covid haben. Wir haben neue Verletzte, und es wird nicht aufhören. Menschen am Grünen Tisch, in Büros, treffen diese Entscheide.»

Und so wird in der Premier League weitergespielt. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und an Neujahr. Zumindest dann, wenn die Teams noch genügend Spieler haben, um eine Mannschaft zusammenzustellen. Das war in den letzten Tagen vielfach nicht mehr der Fall: Insgesamt sind in den letzten zweieinhalb Wochen 15 Matches wegen Corona-Fällen in verschiedenen Teams abgesagt worden.