Legende: Soll neuer Schalke-Trainer werden Christian Gross. Keystone

Schalkes Helfer in grösster Not soll ein Schweizer werden. Der 66-jährige Christian Gross, der im Mai im «sportpanorma» seinen Rücktritt als Trainer verkündet hatte, soll den Klub vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren. Dies berichten die Ruhr Nachrichten und die Bild übereinstimmend nach einer Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend.

Dort habe sich der schwer in der Kritik stehende Sportchef Jochen Schneider die Erlaubnis abgeholt, seinen Wunschkandidaten zur Schalke-Rettung bis zum kommenden Sommer zu verpflichten. Der Klub bestätigte die Personalie am Abend zunächst noch nicht.

4. Trainer der Saison

Sollte dies über die Weihnachtstage erfolgen, könnte Gross schon am Montag als Nachfolger von Interimslösung Huub Stevens das Training leiten. Der frühere Coach von Basel, GC und YB wäre bereits der vierte Coach des in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten. Zuvor hatte sich der Traditionsklub bereits von David Wagner und Manuel Baum getrennt, ehe Schalkes «Jahrhunderttrainer» Stevens für zwei Spiele übernommen hatte.