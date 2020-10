«Es gibt keine Zweifel über seine Qualität, die gab es nie.» Liverpool-Coach Jürgen Klopp fand nach Xherdan Shaqiris starkem Auftritt im League Cup vor einer Woche gegen den Lincoln FC klare Worte. Und trotzdem: In den beiden darauffolgenden Spielen gegen Arsenal (Liga und Carabao Cup) stand der 28-Jährige nicht einmal im Aufgebot.

Darauf angesprochen, meinte Klopp am Donnerstagabend nach der 4:5-Niederlage n.P. gegenüber Sky: «Shaqiri ist nicht verletzt und es gibt keine disziplinarischen Gründe. Es ist eine Zeit im Jahr, in der Dinge im Hintergrund passieren. Darauf müssen wir manchmal reagieren. Und das haben wir getan.»

Legende: Muss er bald gehen? Xherdan Shaqiri bei einem seiner seltenen Einsätze für Liverpool. Keystone

2 ernsthafte Interessenten

Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass die Zeit des Schweizers an der Anfield Road wohl bald abgelaufen ist. Das Transferfenster in England endet am Montag. Gemäss Liverpool-Korrespondent Neil Jones seien «mindestens 2 Klubs» ernsthaft an Shaqiri interessiert.