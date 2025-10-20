Legende: Grosser Jubel... ...beim neuen schwedischen Meister. IMAGO/TT

Es ist nicht weniger als ein mittelgrosses Fussballwunder: Mjällby AIF ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Meister. Das Team aus einem kleinen Ort in der südlichen Provinz Blekinge siegte am Abend mit 2:0 bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Runden vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der Allsvenskan zu verdrängen.

MAIF hat die diesjährige Saison dominiert wie in den Vorjahren teilweise nur Rekordmeister Malmö FF, der in acht der letzten zwölf Saisons am Ende den Titel geholt hatte. Die Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson setzt nicht auf grössere Stars und hat keine wohlhabenden Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften sind die Erfolgsfaktoren.

Benannt ist der Verein nach dem 1400-Seelen-Ort Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus. Im nächsten Jahr werden dort nun auch Partien in der Champions League ausgetragen – zumindest sicher solche der Qualifikation.