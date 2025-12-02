 Zum Inhalt springen

Klub «verurteilt» Angriffe Eigene Spieler bespuckt und attackiert: Nizza-Fans rasten aus

Der Ligue-1-Klub verurteilt «inakzeptable Vorfälle», zwei Spieler fehlen nach Angriffen gar verletzt.

02.12.2025, 11:00

Fussballspieler jubelt auf dem Spielfeld mit Zuschauern im Hintergrund.
Legende: Schallende Ohrfeigen kassiert Nizza (links im Bild: Tiago Gouveia) am Sonntag – erst auf dem Feld gegen Lorient, dann von den eigenen Fans bei der Rückkehr. IMAGO / Icon Sport

Nach der wettbewerbsübergreifend 6. Niederlage in Serie ist einigen Anhängern des OGC Nizza der Geduldsfaden gerissen. Im Anschluss an die 1:3-Niederlage am Sonntag gegen Lorient konfrontierten furiose Fans das Team nach der Rückkehr ins Trainingszentrum. Die Supporter beschimpften die Equipe und forderten mehr Engagement.

Laut der Equipe sollen einige Nizza-Anhänger gar in den Mannschaftsbus eingedrungen sein. Akteure seien bespuckt und tätlich angegriffen worden. Jérémie Boga und Terem Moffi mussten dem Vernehmen nach Schläge gegen Kopf und Unterleib über sich ergehen lassen, auch Sportdirektor Florian Maurice sei körperlich attackiert worden. L'Equipe und RMC berichteten, dass Boga und Moffi krankgeschrieben wurden.

«Der Verein versteht die Frustration, die durch die Reihe schlechter Ergebnisse und Leistungen verursacht wurde, die seinen Werten nicht entsprechen», erklärte Nizza am Montag in einer Stellungnahme. Die Vorfälle seien jedoch «inakzeptabel». Man verurteile die Handlungen aufs Schärfste.

