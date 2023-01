Legende: Im Mittelpunkt des Geschehens Yann Sommer. imago images/Nordphoto

Bayern München kommt weiterhin nicht wie gewünscht auf Touren: Im 3. Spiel seit der Winterpause spielte der Rekordmeister zum 3. Mal Remis und bleibt damit im neuen Jahr weiter ohne Sieg. Im Top-Duell gegen die Eintracht aus Frankfurt reichte es den Bayern trotz grosser Überlegenheit nur zu einem 1:1.

Spielverderber aus Sicht der Bayern war diesmal Randal Kolo Muani, der einen der wenigen Angriffe zum Ausgleich abschloss (69.). Nach einer zähen Anfangsphase hatten die bisweilen drückend überlegenen Bayern zuvor durch Leroy Sané auf Vorlage des auffälligen Thomas Müller die verdiente Führung erzielt (34.). Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann versäumte es danach jedoch, einen 2. Treffer nachzulegen.

Sommer mit riskanter Grätsche

Defensiv offenbarten die Bayern einige Lücken und Abstimmungsprobleme, was lange vor dem Gegentreffer Yann Sommer in den Mittelpunkt des Geschehens rücken liess. Einen von Muani vorgetragenen Frankfurt-Konter unterband Sommer ausserhalb des Strafraums mit einer gefährlichen Grätsche. Der Schweizer Internationale sah für sein Einsteigen die gelbe Karte. Deutlich brisanter: Der 34-Jährige berührte bei seinem Einsteigen die Kugel unabsichtlich mit der Hand und verhinderte so ein Durchrutschen des Balles.

Beflügelt vom Ausgleich gehörte die Schlussphase der Partie den Hessen. Djibril Sow mit einem Distanzschuss (74.), Mario Götze (84.) oder Rafael Borré (93.) schnupperten am 2. Treffer für die Eintracht, am Ende blieb es beim Unentschieden. Die Münchner haben damit in der Tabelle nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Union Berlin. Die «Eisernen» holten sich am frühen Abend 3 Punkte mit einem 2:0-Sieg gegen Hertha. Die seit nun 6 Bundesligaspielen unbesiegten Frankfurter haben 5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.