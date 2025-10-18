Nach drei Niederlagen in Folge will Liverpool am Sonntag zum Siegen zurückkehren – ausgerechnet gegen Rivale Manchester United.

Legende: Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk. IMAGO / Offside Sports Photography

«Wir wissen, dass es wahrscheinlich das Spiel ist, das weltweit am meisten gesehen wird», sagte Liverpool-Trainer Arne Slot vor dem North West Derby gegen Manchester United am Sonntag. Neben drei Punkten für die Tabelle geht es im 100. Derby an der Anfield Road auch um eine Menge Prestige.

Doch auch schon die Tabellensituation sollte für beide Teams Motivation genug sein, alles reinzuwerfen. Meister Liverpool durchlebt derzeit eine ungewöhnliche Baisse mit Niederlagen gegen Crystal Palace, Galatasaray und Chelsea.

Amorim braucht den Sieg

ManUnited hat auch in dieser Saison den Tritt noch nicht wirklich gefunden, Siege wechseln sich mit Niederlagen ab. Trainer Ruben Amorim steht, wie in seiner Amtszeit eigentlich ständig, in der Kritik. Nur 20 Siege hat das Team in 50 Spielen unter dem Portugiesen eingefahren.

Ein Derbysieg würde die Kritiker zumindest kurzfristig verstummen lassen. Im Januar hatte sich Amorim mit seinem Team bei seinem bisher einzigen Auftritt in Liverpool ein 2:2 erkämpft. Nun folgt sein zweiter Versuch.

